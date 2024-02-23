Üyelik teklif eden AK Partililere İmamoğlu'ndan 'Beni ne kadar çok istiyorsunuz' yanıtı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere az bir zaman kala adayların seçim gezi ve ziyaretleri sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'deki esnaf gezisi sırasında AK Parti çadırını da ziyaret etti. Görevlilerin "Başkan'ım buyurun, üye yapalım sizi." sözlerine İmamoğlu'ndan "Ne kadar çok istiyorsunuz beni." karşılığı geldi.

GÖREVLİYE "NE KADAR ÇOK İSTİYORSUNUZ" DEYİP SARILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Buluşması'nın ardından Sancaktepe Meydanı'nda esnaf ziyareti yaptı ve vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, esnaf ziyareti sonrası meydanda kurulu, seçim çalışması yapan partilerin çadırlarını da ziyaret etti.

AK Parti'nin çadırını da ziyaret eden İmamoğlu görevlilerle tek tek tokalaştı ve sohbet etti. Sohbet sırasında AK Partililerin İmamoğlu'nu partilerine üye yapma önerisinde bulunması gülüşmelere neden oldu. İmamoğlu öneriye "Beni mi üye yapacaksın? Ne kadar istiyorsunuz beni ya!" diye yanıt verip, teklifte bulunan görevliye sarıldı.

"1 NİSAN'DA HEPİMİZ KOMŞUYUZ, ARKADAŞIZ"

İmamoğlu "Her şeyin ötesinde sulh içinde bir seçim ortamı olsun. Kimsenin burnu kanamasın, kimsenin gönlü kırılmasın. Fikirler yarışsın. İnsanlar birbiri hakkında eleştiri yapabilir ama günün sonunda 1 Nisan'da hepimiz komşuyuz, arkadaşız, akrabayız. Aynı ailede farklı oylar veren insanlar var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah utandırmasın" dedi.