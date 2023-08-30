Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, görev yerleri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlarla veda programında bir araya geldi

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, görev yerleri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlarla veda programında bir araya geldi. Mülki İdari Amirleri Kararnamesi ile görev yerleri değişen Vali Yardımcıları Muammer Balcı ve Kamuran Mustafa Ballı ile Kaymakamlar İsmail Erdoğan ve Musa Aydemir için Vali Dr. Turan Ergün'ün katılımlarıyla veda yemeği düzenlendi. Vali Ergün, hizmetlerinden dolayı Vali Yardımcıları ve Kaymakamlara teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.