Uşak Üniversitesi'nde Gazze İçin Kardeşlik Yürüyüşü Düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen Uşak Üniversitesi öğrencileri, "Gazze İçin Umut, İnsanlık İçin Kardeşlik Yürüyüşü" düzenledi.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü önünde başlayan yürüyüşe, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Bir Eylül Kampüsü Rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Sosyal Tesisler binası önüne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca öğrenciler, "Filistin özgürdür özgür kalacak", "Nehirden denize özgür Filistin", "İsrail Filistin'den defol", "Uşak'tan Gazze'ye direnişe bin selam" ve "Uşak uyuma kardeşine sahip çık" gibi sloganlar attı.

Katılımcılar, ellerindeki döviz ve pankartlarda "Kudüs'e selam direnişe devam", "Devlet değil terörist", "Mescid-i Aksa onurumuzdur", "Filistin'e destek Siyonizm'e lanet", "Filistin'deki insanlık suçunu dur de" ve "Çocuklar ölürken susulmaz" gibi ifadelerle tepkilerini ifade etti.

Sosyal Tesisler önünde sona eren yürüyüşün ardından, öğrenci toplulukları adına Mehmet Ulakçı bir konuşma yaptı. Ulakçı konuşmasında, "Gazze'de insanlar sadece topraklarını değil; umutlarını, çocukluklarını, geleceklerini kaybetmektedir. En temel hakları olan insanca yaşama hakları her gün ihlal edilmektedir. Ülke yönetimleri ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'de yaşanan zulmü görmeyecek kadar kör, duymayacak kadar sağır ve bunu ifade edemeyecek basiretsiz. Ama biz, Uşak Üniversitesinde bir araya gelen öğrenciler ve akademisyenler olarak buna sessiz kalmayacağız." dedi.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi. - UŞAK