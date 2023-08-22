Uşak'ta MHP Eşme İlçe Başkanı İstifa Etti

Uşak'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eşme İlçe Başkanı İlhan Özkan, görevinden istifa etti. Özkan, 2024 yerel seçimlerinde MHP'den Eşme Belediye Başkan aday adayı olmak için istifa ettiğini belirtti.

UŞAK (İHA) – Uşak'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eşme İlçe Başkanı İlhan Özkan görevinden istifa etti.

İlhan Özkan, 2019 yılında MHP İlçe Başkanı olarak göreve atanmıştı. 4 yıldır sürdürdüğü görevinden bugün istifa eden Özkan'ın 2024 yerel seçimlerinde MHP'den Eşme Belediye Başkan aday adayı olmak için istifa ettiğini belirtti.

İlhan Özkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Mensubu olmaktan gurur duyduğum MHP'nin, 4 yıldır Eşme MHP İlçe Başkanlığına yaptığım partimin 2024 yerel seçimlerinde aday adaylığımdan dolayı İlçe Başkanlığımdan bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Yeni başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum. 4 yıl boyunca benimle görev alan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - UŞAK