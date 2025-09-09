Haberler

Uşak'ta İşçilerin Parti Üyeliği Zorunluluğu İddiası

Güncelleme:
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediyesi şirketlerinde çalışan işçilerin CHP'ye üye olmalarının zorunlu hale getirildiğini ve bu nedenle 1000'in üzerinde işçinin işten çıkarıldığını iddia etti.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Maalesef, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talimatıyla Uşak Belediyesi şirketlerinde çalışan tüm işçilerin hepsi Cumhuriyet Halk Partisine üye olmak zorunda. Eğer üye olmazlarsa direkt iş hakkı feshedilmekte. Şimdiye kadar da 1000'in üzerinde kişi işten çıkarılmış durumda." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin, 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapma kararı aldığını hatırlatarak, hayırlı olmasını diledi.

Bu konunun, Uşak Belediyesi şirketlerinde çalışan işçileri ilgilendiren bir durum olmaması gerektiğini belirten Güneş, "Maalesef, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talimatıyla Uşak Belediyesi şirketlerinde çalışan tüm işçilerin hepsi Cumhuriyet Halk Partisine üye olmak zorunda. Eğer üye olmazlarsa direkt iş hakkı feshedilmekte. Şimdiye kadar da 1000'in üzerinde kişi işten çıkarılmış durumda." diye konuştu.

Çalışanların işini kaybetmemek için partiye üye olduklarını anlatan Güneş, üye olanlara 3 üye daha getirmeleri konusunda baskı yapıldığını da söyledi. Güneş, "Aynı zamanda 'mahalle delegeleri seçilirken mutlaka bu seçimlere katılacaksınız, üye yaptığınız kişileri buraya getireceksiniz ve burada kırmızı listeye oy vereceksiniz, beyaz listeyi de bize getireceksiniz' şeklinde bunları takip eden kişiler var. Dolayısıyla da Uşak Belediyesi şirketlerinde çalışan kardeşlerimiz, vatandaşlarımız son derece bundan muzdarip." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
