Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Türkiye'ye geliyor
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlerine icabetle 7 Şubat 2026 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.