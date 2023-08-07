Ürdün Kralı 2. Abdullah, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk ile görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk ile başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk ile başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Ürdün Kraliyet Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, McGurk ile başkent Amman'daki "Beyt el-Ürdün" Sarayında bir araya geldi.

Görüşmede, Ürdün ile ABD arasındaki "metin" ilişkiler ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin yanı sıra başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirildi.

Kral 2. Abdullah, Filistinlilerin bağımsız devletlerini kurmasını sağlayacak iki devletli çözüm formülü temelinde kapsamlı ve adil barışın tesisi için çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.

McGurk'in Ürdün'e ne zaman geldiği ve ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.