Uraloğlu, hızlı tren yolcuları adına 12 milyondan fazla fidan dikileceğini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdikleri "Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası" kapsamında 12 milyondan fazla fidanın toprakla buluşacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada 11 Kasım 2025'te başlatılan "Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası"nın yeşil vatan seferberliği kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirildiğini hatırlatarak, bir yıl boyunca hızlı trenlerle seyahat eden her yolcu adına bir fidan dikilmesinin kararlaştırıldığını belirtti. Uraloğlu, 11 Kasım tarihinde sona eren kampanya kapsamında milyonlarca yolculuğun yeşil vatana katkıya dönüştüğünü ifade ederek, "Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyamız kapsamında bir yıllık süreçte 12 milyondan fazla yolcu hızlı trenlerimizle seyahat etti. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımızla iş birliği içinde 12 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturacağız. Hızlı tren yolculuklarını ülkemizin ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlayan anlamlı bir adımla buluşturduk" dedi.

"Milyonlarca yolculuğu gelecek nesillere bırakacağımız yeşil mirasın bir parçasına dönüştürüyoruz"

Hızlı trenlerin çevre dostu ulaşımın önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, demiryolu taşımacılığının karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağladığını belirtti. Uraloğlu, "Vatandaşlarımız hızlı trenlerimizi tercih ederek hem güvenli ve konforlu seyahat etti hem de çevrenin korunmasına katkı sundu. Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyamızla bu çevreci tercihi daha da anlamlı hale getirdik. Milyonlarca yolculuğu, gelecek nesillere bırakacağımız yeşil mirasın bir parçasına dönüştürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Fidan dikim alanları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek

Kampanyanın 11 Kasım 2026 itibarıyla tamamlandığını belirten Uraloğlu, ağaçlandırma çalışmalarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütüleceğini ifade etti. Uraloğlu, "Kampanya süresince yüksek hızlı trenlerimizle seyahat eden toplam yolcu sayısını kasım ayı sonuna kadar Tarım ve Orman Bakanlığına bildireceğiz. Bakanlığımız tarafından iletilen sertifika ve SMS sayısı esas alınarak fidan dikim sahaları belirlenecek, ağaçlandırma çalışmalarının uygulama planları hazırlanacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı