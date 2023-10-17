Ünye Belediyesi 2024 yılı bütçesini görüştü

Ordu'nun Ünye Belediyesi Meclisi, ekim ayı olağanüstü toplantısında 2024 yılı performans programı ile 2024 yılı gelir ve gider bütçesini görüştü. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Bu zamana kadar hazırladığımız tahmini bütçelerin gerçekleşme oranı yüzde 90 seviyelerinde olmuştur. Bir belediyenin 4 yıl üst üste yüzde 90'lar seviyesinde bütçe hazırlaması ciddi anlamda doğru, mantıklı ve gerçekleşebilir bir bütçe olduğunu da göstermektedir" dedi.

Ünye Belediye Meclisi ekim ayı olağanüstü toplantısı Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. İki gündem maddesinden oluşan toplantıda 2024 yılı performans programı ile 2024 yılı gelir ve gider bütçesi görüşüldü. Komisyon raporlarının okunmasının ardından meclis üyeleri oy çokluğu ile 2024 yılı performans programı ile 2024 yılı tahmini gelir ve gider bütçesini kabul etti. Buna göre, Ünye Belediyesi'nin 2024 yılı gelir bütçesi 1 milyar 470 milyon 918 bin TL, gider bütçesi 1 milyar 545 milyon 918 bin TL olarak belirlendi.

Bütçe görüşmeleriyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "2024 yılı içerisinde Ünye Belediyemizin performans programını ve 2024 yılı gelir gider bütçesini görüşüyoruz. Tahmini bütçemizle ilgili son 4 yılda gerçekleştirme oranımız yüzde 90 seviyelerindedir. Bir belediyenin tahmini gelir-gider bütçesinin yüzde 90 seviyelerinde olması bütçenin ciddi anlamda doğru, mantıklı ve gerçekleşebilir bir bütçe hazırlandığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle hem birim müdürlerimize hem de çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aldığımız kararların ilçemize, ilimize ve memleketime hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - ORDU