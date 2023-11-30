Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Plan ve Proje Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi. Başkan Tavlı, 'Ekibimizle birlikte Ünye sevdamız için gece-gündüz demeden gayret gösteriyoruz' dedi.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Plan ve Proje Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi. Başkan Tavlı, "Ekibimizle birlikte Ünye sevdamız için gece-gündüz demeden gayret gösteriyoruz" dedi.

Düzenlenen programda Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, Plan ve Proje Müdürü Sibel Cerrahoğlu, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Oktay Okuyucu ile birlikte katılan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yapılan ve yapılacak çalışmalara ilişkin istişarede bulundu.

Şehrin geleceğini şekillendirmek adına geçen süreçte ciddi adımlar attıklarını ve kalıcı eserler bıraktıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, " Allah'a şükürler olsun 4 buçuk yılı geride bıraktık. Bu süreç içerisinde şehrimizde belediyemizin toplum nezdinde karşılık bulmasına güven bulmasına vesile olunan bir süreç yaşadık. Bunda hepinizin ve hepimizin emeği var. Onun için emeklerinizden dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sizler her daim sahada olan arkadaşlarımızsınız. Sizlerin yaptığı çalışmalardan öte davranışlarınız da çok önemli ve vatandaşlarımız tarafından izlenmektedir. Her biriniz belediyemizi temsil ediyorsunuz. Bu nedenle bu zamana kadar gösterdiğiniz özverili çalışma, emekleriniz ve davranışlarınız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Ekip olarak hepimizin ortak sevdası Ünye. Şehri bize emanet eden vatandaşlarımızın emanetini en iyi bir şekilde korumak hepimizin görevidir. Bu özverili çalışmalarınızı ve gayretlerinizi Allah'ım ailenize, yuvanıza, ahiretinize ışık etsin. Bu hizmetleri arttırarak hep birlikte inşallah devam ettirme fırsatı buluruz. Biz olmasak başkası olur ama bu anlayış ve bu zihniyetten kopmadan bu şehre hizmet etmeye ekip olarak inşallah devam ederiz" ifadelerine yer verdi.

Programda, Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel ile Plan ve Proje Müdürü Sibel Cerrahoğlu da birer konuşma yaparak yapılan çalışmaları anlattılar. - ORDU