Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, "Bana göre" diyerek Türk siyasetindeki en kötü siyasetçinin ismini verdi: Tansu Çiller

Tarih alanındaki çıkışları nedeniyle büyük ilgi gören ünlü tarihçi İlber Ortaylı, bu sefer de siyaset sahnesinde çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Candaş Tolga Işık'ın Youtube kanalına konuk olan Ortaylı, burada birçok konuya değindi. Işık'ın "Hayatınızda gördüğünüz en kötü siyasetçi kimdir?" sorusunu yanıtlayan Ortaylı, "Tansu Çiller" dedi.

"BANA OYUN OYNADI" DEMİŞTİ

Candaş Tolga Işık ayrıca geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programında, "Çiller bana öyle bir tezgah kurdu ki" sözleriyle Tansu Çiller'in daha önceki yıllarda sadece kendine röportaj vereceği vaadiyle 3 kişiye aynı anda röportaj verdiğini söylerken hayatında böyle bir şey yaşamadığını ifade etmişti.

PARTİ KURACAĞI İDDİA EDİLDİ

Diğer yandan eski başbakanlardan Tansu Çiller'in yeni bir parti hazırlığında olduğu iddiası, çok konuşulmuştu. Hatta Çiller'in Cumhur İttifakı içerisinde yer alacağı ve partinin isminin ise Büyük Türkiye Partisi olacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

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