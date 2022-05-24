Ünlü anketçiden tartışma yaratan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın
Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar katıldığı canlı yayında 2023 Haziran ayında yapılacak seçimlerle ilgili tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Sunucunun "İmamoğlu aday olduğunda orada görevi AK Partili bir isme devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?" sorusuna Sencar, "Türkiye'yi alma gücün, ümidin varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten 3 gün sonra da oraya kayyum atarsın" ifadesini kullandı. Sencar'ın sözleri sunucuyu bile şaşkına çevirdi.
Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar'ın katıldığı canlı yayında seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmeler büyük tartışma yarattı.
Sunucunun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aday olduğunda oradaki görevi AK Parti'li bir isime devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?" sorusuna yanıt veren Sencar'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.
Sancar, ''Türkiye'yi alma gücün, ümidin varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten 3 gün sonra da oraya kayyum atarsın'' ifadelerini kullandı.
Sözlerini sürdüren Sencar, "Zannediyor musunuz ki, 2023'te Erdoğan kazanınca şimdiki belediye başkanları görevinde kalacak?" dedi.