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Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk

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Sonuçları heyecanla takip edilen 31 Mart yerel seçimi değerlendirmek üzere Haberler.com'a konuk olan GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

AK PARTİ NEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ?

Sürpriz seçim haritası hakkında yorum yapan Aktaş, "AK Parti'nin düşüşe geçmesinin sebebi nedir?" sorusuna "Bir üçleme yapmıştım. Emekliler, Egeliler ve ekonomi. Şimdi bizim yaptığımız araştırmalarda AK Parti'nin gençlerdeki oyu kendi ortalamasının %10 altında, emeklilerdeyse kendi ortalamasının %10 üstündeydi. Emekli seçmen en sadık seçmendi, burada bir kırılma yaşandı" dedi.

"VATANDAŞ GENEL SEÇİMDEKİ MESAJINI YEREL SEÇİMDE VERDİ"

Haritada görülen CHP üstünlüğü hakkında Aktaş, "Genel seçimlerde vatandaşın mesaj verme arzusu vardı. Ülkenin geleceği, uluslararası meseleler ve devletin karşı karşıya kaldığı tehditlerden dolayı vatandaş bu mesajı veremedi. Vatandaş, genel seçimdeki mesajı toplayıp AK Parti'ye bu seçimde mesajı verdi" dedi.

Bu seçimin yerel seçim oylaması olmadığını söyleyen İhsan Aktaş, "Enflasyon ve emeklilerle ilgili durum ya da ekonomi ile ilgili durum vatandaşı tahmin edenden fazla eklemiş. Eğer faaliyetler üzerine bakacaksak olursanız İstanbul ve Ankara'da CHP'nin çok da bir iş yapmadığını herkes biliyor, bu yerel seçim oylamasından ziyade hükümet faaliyetlerini gösterilen tepki gibi geldi bana" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ ŞANLIURFA'DA ADAYLARINI REVİZE EDEBİLİRDİ"

"Sadece ekonomi odaklı mı bakmalıyız, adaylar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Aktaş," Mutlaka adayların etkisi vardı. AK Parti'nin genel olarak başarılı olduğu dönemde aday pek konuşulmuyordu. Adayınız kötü olursa veya yanlış tercih olursa bu ters tarafından bir çarpana dönüşüyor" dedi. Ak Parti'nin Şanlıurfa adayı hakkında Aktaş, "Rakibe göre durum revize edilebilirdi" yanıtını verdi.

"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK"

"Erken seçim olur mu?" sorusunu ise Aktaş, "Erken seçim olmaz. AK Parti'de Tayyip Erdoğan'ın oy potansiyeline yaslanan bir siyaset biçimi vardı. Şimdi herkes siyaseten elini taşın altına koyacak" şeklinde yanıtladı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Politika

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