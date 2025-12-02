Üniversitelilerin izlediği belediye meclis toplantısı karıştı

Üniversite öğrencilerinin de izlemek için katılım sağladığı Serdivan Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında imar konusuyla ilgili eleştirilerini dile getirmek isteyen CHP'li meclis üyesi Yıldıray Başlı ile belediye başkan yardımcısı Adem Kıyak arasında tartışma çıktı.

"SENİ GEBERTİRİM""

Tartışma yerini arbedeye bırakırken başkan yardımcısı Adem Kıyak, Başlı'ya, "Seni gebertirim" diyerek tehditler savururken salondaki diğer üyelerin araya girmesiyle ortam sakinleştirilmeye çalışıldı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ise olaya müdahil olarak Başlı'ya, "Siz kimsiniz, hayırdır" sözleriyle tepki gösterdi. Meclisi izlemek için salonda bulunan üniversite öğrencileri yaşananlara tanık olurken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.