Haberler

Üniversitelilerin izlediği belediye meclis toplantısı karıştı

Üniversitelilerin izlediği belediye meclis toplantısı karıştı Haber Videosunu İzle
Üniversitelilerin izlediği belediye meclis toplantısı karıştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da üniversite öğrencilerinin de katılım sağladığı Serdivan Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında belediye başkan yardımcısı ile CHP'li meclis üyesi arasında arbede yaşandı. Olaya müdahil olan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ise meclis üyesine, "Siz kimsiniz hayırdır" diyerek tepki gösterdi.

Üniversite öğrencilerinin de izlemek için katılım sağladığı Serdivan Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında imar konusuyla ilgili eleştirilerini dile getirmek isteyen CHP'li meclis üyesi Yıldıray Başlı ile belediye başkan yardımcısı Adem Kıyak arasında tartışma çıktı.

"SENİ GEBERTİRİM""

Tartışma yerini arbedeye bırakırken başkan yardımcısı Adem Kıyak, Başlı'ya, "Seni gebertirim" diyerek tehditler savururken salondaki diğer üyelerin araya girmesiyle ortam sakinleştirilmeye çalışıldı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ise olaya müdahil olarak Başlı'ya, "Siz kimsiniz, hayırdır" sözleriyle tepki gösterdi. Meclisi izlemek için salonda bulunan üniversite öğrencileri yaşananlara tanık olurken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Politika
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Söylediklerine çıldırdı! Canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki
Kanalizasyonda cenin bulundu

Kanalizasyon kapağını açan işçiler, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Domenico Tedesco'yu kızdıran soru

Tedesco'yu kızdıran soru
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Söylediklerine çıldırdı! Canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki
Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu

Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
İstiklal Caddesi boks ringine döndü

İstanbul'un en işlek noktası boks ringine döndü! Polis dahi ayıramadı
Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istedi

Avrupa'da eski hesaplar açıldı! Yüzüne yüzüne konuşup tazminat istedi
Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan Karataş'ın gözünün son hali

Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan'ın gözünün son hali
Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.