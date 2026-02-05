Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: 'Umut hakkı, kişiye özgü veya Öcalan'a yönelik bir tahliye imkanı değildir'

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Umut hakkı, kişiye özgü veya Öcalan'a yönelik bir tahliye imkanı değildir. Umut hakkı genel olarak da doğrudan tahliye imkanı değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, sanal medya üzerinden 'Umut hakkının esasına' ilişkin notuyla yaptığı paylaşımda, "Evet, umut hakkı Feti Bey'in etraflıca açıkladığı gibi kişiye özgü veya Öcalan'a yönelik bir tahliye imkanı değildir. Umut hakkı genel olarak da doğrudan tahliye imkanı değildir. Umut hakkı ömür boyu cezaevinde kalacak şekilde hüküm kurulmuş herkese şartla salıverme imkanının doğru ifadeyle umudunun verilmesidir. Yani belirtildiği üzere umut hakkı şartla salıverme umududur. Bu imkan şu anda kapsam dışında olan hükümlülere de tanındığında yine şartla salıvermenin esasları uygulanacaktır. En geç altı ayda bir değerlendirme yapacak İdare ve Gözlem Kurulunun veya itiraz halinde İnfaz Hakimliğinin kararına göre işlem yapılacaktır. Otomatik bir uygulama olmayacaktır. Umut hakkı kapsamına giren hükümlüler ise şunlardır: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını belli suçlardan alanlar, geçmişte ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ve terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar. Bu hükümlülerin kapsamına Öcalan da girmektedir. Mesele bundan ibarettir" ifadelerine yer verdi.