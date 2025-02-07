Umut Güçlü, AK Parti Yalova İl Başkanlığına Yeniden Seçildi
AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi'nde mevcut il başkanı Umut Güçlü, 328 oy alarak yeniden göreve seçildi. Kongrede birlik ve beraberlik mesajı verildi.
Ak Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi'nde mevcut il başkanı Umut Güçlü, yeniden göreve seçildi.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, AK Parti delegeleri kurulan sandıklarda oylarını kullandı.
Mevcut İl Başkanı Umut Güçlü 328 oy alırken, İsmail Atik ise 228 oy aldı.
Yeniden il başkanlığına seçilen Güçlü, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Politika