Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto

İstanbul Ümraniye'de bulunan Yeşil Vadi Konakları'na ait site yönetimi, uzun süreli tartışmaların ardından siteye ait güvenlik duvarının restoran işletmesi için yıkıldığını belirterek Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a tepki gösterdi.

"ALLAH BİZİM BELAMIZI VERSİN"

31 Mart seçimleri sürecinde site yönetiminin Yıldırım'a destek olduklarını hatırlatan site yönetimi, binaların arasına astıkları dev pankarta "İsmet Yıldırım, kaçak restoran için site güvenlik duvarını yıktın! Posterini asmış, oy da vermiştik. Allah bizim belamızı versin" yazarak tepkilerini dile getirdiler.

İşte iki binanın arasına açılan o pankart;