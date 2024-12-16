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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto

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Ümraniye'de bulunan Yeşil Vadi Konakları sitesinin yönetimi, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı protesto etti. Siteye ait güvenlik duvarının kaçak bir restoran işletmesi için belediyenin emriyle yıkıldığını iddia eden yönetim, binaların arasına dev bir pankart asarak tepkilerini dile getirdi.

İstanbul Ümraniye'de bulunan Yeşil Vadi Konakları'na ait site yönetimi, uzun süreli tartışmaların ardından siteye ait güvenlik duvarının restoran işletmesi için yıkıldığını belirterek Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a tepki gösterdi.

"ALLAH BİZİM BELAMIZI VERSİN"

31 Mart seçimleri sürecinde site yönetiminin Yıldırım'a destek olduklarını hatırlatan site yönetimi, binaların arasına astıkları dev pankarta "İsmet Yıldırım, kaçak restoran için site güvenlik duvarını yıktın! Posterini asmış, oy da vermiştik. Allah bizim belamızı versin" yazarak tepkilerini dile getirdiler.

İşte iki binanın arasına açılan o pankart;

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıheyyy:

HATALARINI ANLAMALARI DA BİR BAŞARI TEBRİKLER.

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Haber YorumlarıMGk:

Ormana ruhsat alırken sıkıntı yok İsmet şimdi mi kötü oldu YEŞİL VADİ

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Yorum Beğenme21
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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

başkan açıklayacaktır "kesin onlar yalan söylüyordur, muhaliflerdir, oy felan vermemişlerdir." biliyorsunuz AKP lilerde leke olmaz.

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

İsmet sende hiç utanma arlanma yok mu

Yorum Beğen61
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Haber YorumlarıDoğuş:

Demekki Site duvarını yıktıranın oyları daha çokmuş. Herkes menfaat için kişiye bakmaksızın oy verirse ortaya bu çıkar. Gercektende belanızı vermiş

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Yüzde 10 ismet

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Haber YorumlarıHasan Ağa:

adi ismetse tehlike arz eder

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Haber YorumlarıNurettin:

tüm memleket pankart yaptıracak artık

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıEnderen:

Site Orman içinde ise yıkılması şart ve İsmet içinde 10 yıldan az olmayacak bir hücre hapis cezası ibretliknolur

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Haber YorumlarıKenan Star:

orada daire fiat 20 milyon ustu,tepeustunde

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