Ümit Özdağ: Türkiye hiçbir seçim bu kadar ağır bir tehditle karşı karşıya kalmadı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçimlere yönelik açıklamalarına tepki gösterdi ve Türkiye'nin hiçbir seçimde bu kadar ağır bir tehditle karşı karşıya kalmadığını söyledi. Özdağ, diğer siyasi partilerin genel başkanlarına da çağrıda bulunarak, Soylu'nun açıklamalarının Türk demokrasisi üzerinde oluşturduğu tehdidi küçümseyemeyeceklerini belirtti.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına tepki göstererek, " Türkiye, 1950'den bugüne hiçbir seçim bu kadar ağır bir tehditle karşı karşıya kalmadı. İçişleri Bakanı, halkın oy kullanmasını darbe girişimi olarak nitelendiriyor. Yani Süleyman Soylu, oy kullanmaya gelenler darbeciler mi? bu nasıl bir yaklaşım? Bu demokrasi yaşamın tehdit edilmesidir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'nın Ereğli ilçesinde esnafı ziyaret etti. Partisinin seçim bürosunu ziyaret eden Özdağ, burada açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına tepki gösteren Özdağ şunları söyledi:

Öte yandan, Özdağ, esnaf ziyareti yaptığı sırada seçim çalışmalarını sürdüren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim otobüsüyle Özdağ'ın yanından geçti. Bu sırada Özdağ ile Davutoğlu birbirlerine el salladı. O görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.