Ümit Özdağ: Türk milletinden bir şeylerin gizlendiğini görüyoruz
ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İmralı tutanaklarına ilişkin, "Türk milletinden bir şeylerin gizlendiğini görüyoruz.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İmralı tutanaklarına ilişkin, "Türk milletinden bir şeylerin gizlendiğini görüyoruz. Esas tutanakların 62 sayfa olduğunu, bunun kısaltılarak 17 sayfaya indirildiği basında yer aldı" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Türk Milleti Toplantısı'nı 21 Aralık'a kadar bulunacağı Antalya'da gerçekleştirdi. 22 Ekim 2024'te Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Öcalan'a 'umut hakkı' istediğini ve Meclis'e davet ettiğini belirten Özdağ, "Hiçbirimiz bunu unutmadık, aklımızdan çıkmıyor. Böylece terörle müzakerenin ikinci aşaması başlamış oldu. Başlangıçta ne diyorlardı, 'Bu asla bir al ver süreci olmayacak. Terörle katiyen müzakere edilmeyecek, pazarlık yapılmayacak. Terör örgütü kendisini feshedecek, silahları bırakacak'" dedi.

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aldığı kararla 3 milletvekilinin İmralı'ya yaptığı ziyarete ilişkin Özdağ, "Bütün itirazlarımıza, mücadelemize rağmen Meclis'ten 3 milletvekili İmralı'ya, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ayağına yollandı. Onlar da gittiler. Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı parti, bu gelişmeyi büyük sevinçle karşıladı. 'Önemli bir eşik aşıldı' diye sundular. Bu eşiğin bebek katiline siyasi meşruiyet zemini oluşturacağını ve onu, terör örgütünü şımartacağını söylemiştik. Nitekim şımarttı, şımartmaya devam ediyor" diye konuştu.

'NEREDE 62 SAYFA'

Görüşmeye ait detayların 4 sayfalık özet dışında halkla paylaşılmadığını söyleyen Özdağ, "Türk milletinden bir şeylerin gizlendiğini görüyoruz. Türk milleti de kendisinden gizli saklı işler yapıldığını görüyor. Esas tutanakların 62 sayfa olduğunu, bunun kısaltılarak 17 sayfaya indirildiği basında yer aldı" dedi.

'BU, BİR AL-VER SÜRECİ DEĞİL Mİ'

Özdağ, şöyle devam etti:

"Öcalan katili ile kapalı kapılar ardında yaptığınız görüşmeler, bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen bir pazarlığa dönüşmedi mi hala? 'Al-ver süreci olmayacak' demiştiniz. Bu, bir al-ver süreci değil mi? Bu talepler milli üniter laik devlete açık bir saldırı, Türk milletine ve Türk devletine aleni bir saygısızlık değil mi? Teröre teslim olarak terörsüz Türkiye oluşturulabilir mi? Şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz, asker, polis ve korucularımızın yüzüne nasıl bakacaksınız?"

'MÜZAKERELERE SON VERİLMELİ'

Suriye'de YPG'ye de değinen Ümit Özdağ, "Katil Öcalan'ın ağzıyla YPG-SDG'nin bir kısmının polis olarak ayrılması önerisi, taktik bir tuzak olmaktan öteye geçemeyecektir. YPG-SDG'nin önemli bir bölümünün ABD'den maaş alan Araplar olduğu dikkate alındığında, PKK-YPG'ye karşı müzakere yerine mücadele fikri üzerinde çalışmak daha gerçekçi olacaktır. Altını çizerek söylüyoruz; YPG'ye, SDG'ye karşı askeri operasyon seçeneği gündeme hızla alınmalı ve gerçekleştirilmelidir. İçeride de terör örgütü ve elebaşısıyla yapılan müzakerelere ve tavizlere son verilmelidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
