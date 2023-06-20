Sığınmacılara yönelik sert mesajları ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'ye gidiyor. Konuk olduğu programda yapacağı ziyarete ilişkin bilgi veren Özdağ, "4 kişilik bir heyetle birlikte Şam'a Lazkiye'ye gideceğiz. Bu gayri resmi bir ziyaret" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde özellikle Suriyelilerle ilgili sert mesajları ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sürpriz bir hamle geldi. Her fırsatta iktidara gelmeleri durumunda sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini ifade eden Özdağ, önümüzdeki günlerde Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

"BU GAYRİ RESMİ BİR ZİYARET OLACAK"

Cüneyt Özdemir Youtube Kanalı'nda yayınlanan Çözüm Önerisi programına konuk olan Ümit Özdağ, Suriye'ye yapacağı ziyaretle ilgili "Temmuzun ikinci haftasında 4 kişi Şam'ı ziyaret edeceğiz. Suriye'nin başkenti Şam'a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı. Bugün pasaportlarımızı bildirdik. Şam'da halkı yerinde göreceğiz, Lazkiye'ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. İlginç bir gezi olacak" ifadelerini kullandı.