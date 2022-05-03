Ümit Özdağ 'Sessiz İstila' adlı kısa filme destek çıktı: Yapım masraflarını ben karşıladım

Sessiz İstila adlı kısa filmi yayınlanan Hande Karacasu'nun gözaltına alınmasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

HANDE KARACASU'YA SAHİP ÇIKTI

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, Hande Karacasu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sessiz İstila belgeselini yapan Hande Karacasu polis tarafından gözaltına alınarak Sakarya il Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş. Türkiye'ye yönelik tehditleri anlatanlar gözaltına alınırken, ülkemize komplo kuranlar ödüllendiriliyor. Hande Karacasu yalnız başına değildir."

"YAPIM MASRAFLARINI BEN KARŞILADIM"

Filmin masraflarını kendisinin karşıladığını belirten Özdağ, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Hande Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. Hande Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler "halk" değil. Misafir.Kin/düşmanlık yok."

Ümit Özdağ