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Ümit Özdağ: Seçimlere Sokaklarda Hazır Olacağız

Ümit Özdağ: Seçimlere Sokaklarda Hazır Olacağız
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2028’de yapılması beklenen seçimler için partinin sokaklarda seçime hazır olacağını vurguladı. Özdağ, elde ettikleri ilerlemeyi ve halkla temasın önemini vurgulayarak, Zafer Partisi'nin halkın hukukunu ve refahını savunduğunu söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Seçimlerin 2028'te olacağı ifade ediliyor. Ne zaman olursa olsun büyük kurultayımız sonrasında biz sokaklarda seçime hazır olacağız." dedi.

Partisinin Küçükçekmece'de Atakent Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Özdağ, Zafer Partisinin gerçekleştirdiği ilerlemenin sokakta her yerde görüldüğünü söyledi.

Kendisine ve partisine yönelik iftiralarda bulunulduğunu öne süren Özdağ, her krizden ve komplodan bir yol bulup güçlenerek yola devam ettiklerini aktardı.

Özdağ, bundan sonra da öyle yapacaklarını kaydederek, "Geldiğimiz nokta önemli. Hepimiz bunu görüyoruz. 3 seneyi aşan bir süredir zor şartlarda, saldırılar altında, kazıya kazıya bir noktaya geldik, güzel bir noktaya geldik. Daha net söyleyeyim. Hadi bu pazar seçime gidelim. Zafer parlamentoda. Burada sorunumuz yok. Ama yetmez." diye konuştu.

Emeksiz zafer kazanamayacaklarını aktaran Özdağ, fedakarlık yapmadan zafere ulaşamayacaklarını dile getirdi.

Zafer Partisinin siyasal rant, makam, mevki mücadelesinin verildiği bir sistem partisi olmadığını söyleyen Özdağ, "Zafer Partisi gerçek idealistlerin, Türk milletinin hukukunu, refahını, egemenliğini ve güvenliğini sağlama mücadelesi verdikleri Kuvayımilliye'dir." ifadelerini kullandı.

Özdağ, teşkilat olarak sokakta, pazarda, tarlada halkı örgütleyeceklerini ve Zafer Partisine kazandıracaklarını ifade etti. Teşkilatçılığın halkı severek, halkın düşüncelerine saygı duyarak ve dinleyerek yapıldığını dile getiren Özdağ, şunları söyledi:

"Halkı severseniz halk da sizi sever. Halk kendisine, yukarıdan bakanları tanıyor ve sevmiyor. Sokaklarda yürümeden, dedelerle, ninelerle, teyzelerle, halalarla konuşmadan, hatır sormadan zafere ilerleyemeyiz. Bulunduğumuz hiçbir makam bizi yüceltmez. Makamı yüceltecek olan halkın bize olan sevgisidir ve bu da halkla sürekli temas kurmakla, halka sokakta varlığımızı göstermekle olur ve hep birlikte bunu yapacağız. Seçimlerin 2028'te olacağı ifade ediliyor. Ne zaman olursa olsun büyük kurultayımız sonrasında biz sokaklarda seçime hazır olacağız. Parlamentoda değiliz ama bütün Türkiye'yi, sokakları, meydanları, parlamento yapacağız."

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Politika
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