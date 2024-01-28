Ümit Özdağ, Muharrem İnce'nin kendisi hakkındaki sözlerini tiye aldı: Verene değil alana bakacaksın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında CHP'nin isteklerini fazla bulmasını eleştirerek, "Yav sen MİT müsteşarlığını vermediniz mi Ümit Özdağ'a Ümit Özdağ'a 3 Bakanlık vermediniz mi? Utanmıyor musunuz Muharrem İnce'ye bir ilçe belediyesi vermedik demeye?" dedi. Gözlerin çevrildiği Özdağ ise İnce'nin bu sözlerini tiye aldı.

CHP, İNCE'NİN İSTEKLERİNİ SIRALADI

Yerel seçimler öncesinde siyasi partiler arasında devam eden ittifak görüşmeleri gündem yaratıyor. Son olarak Muharrem İnce zehir zemberek sözlerle CHP ile ittifak görüşmelerini sonlandırdıklarını açıkladı. CHP yönetimi ise İnce'nin isteklerini kamuoyuyla paylaşarak "Belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulundu" açıklamasında bulundu.

"ÖZDAĞ'A MİT MÜSTEŞARLIĞI VERİRKEN İYİYDİ"

Bu açıklamaya karşılık katıldığı programda açıklamalarda bulunan İnce, "Bir ilçe istediysem çok sembolik bir şey istedim. Ali Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz? Sizin derdiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Kurultay derdiniz var sizin seçim yapmak gibi derdiniz yok. Koltuk derdiniz var Ben sizin ayağınıza beş kez geldim. Bu seçim önemli dedim.

Bana kaset kumpasını kuranları baş köşede ağırlayıp, aday gösterdiler. Bunlar beni istemiyorlar. Bütün bunlar olurken ayıp olmuyor mu? Ümit Özdağ'a MİT müsteşarlığı verirken, 3 bakanlık verirken iyi, Temel Karamollaoğlu'na Gültekin Uysal'a cumhurbaşkanlığı verirken iyi de İnce'ye verirken kötü. Bunlar komik çocuklar ya!" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: VERENE DEĞİL ALANA BAKACAKSIN

Gözlerin çevrildiği isimlerden olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise bu sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özdağ, "Ne diyeyim, çok güldüm. Verene değil, alana bakacaksın derler." dedi.