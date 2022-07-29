Ümit Özdağ, MHP'yi neden eleştirmediğini Erdoğan ve Erbakan örneğini vererek açıkladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisini ağır sözlerle eleştiren Bahçeli'ye neden sert yanıt vermediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Necmettin Erbakan örneği üzerinden açıkladı. Erbakan'ın sert eleştirilerine rağmen Erdoğan'ın Saadet Partisi'nden oy aldığını gördüğü için cevap vermediğini ifade eden Özdağ, "MHP'yi eleştirmiyoruz. Çünkü eleştirirsek ve tartışmaya girersek bize gelen oy akışı duracak. Bu da bizim stratejimiz." dedi.
YouTube kanalında Bahar Feyzan'ın sorularını yanıtlayan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, MHP'ye ve Devlet Bahçeli'ye neden sert eleştiri yöneltmediğine dair konuştu. Özdağ, stratejisini Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erbakan örneği üzerinden açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli'den partisine yönelik iki eleştirinin olduğunu ve bunlara da yanıt verdiklerini kaydeden Özdağ, "Bunun dışında sert bir polemiğe ve eleştiriye girmiyoruz. Sebebi de çok basit. Erdoğan'ı Türk siyasetin en sert eleştiren kişi rahmetli Erbakan'dı. Ama Erdoğan, Erbakan'a cevap vermedi. Çünkü Erdoğan, Saadet Partisi'nden kendisine oy geldiğini görüyordu." ifadelerini kullandı.
Diğer partilerinden Zafer Partisi'ne oy akışı olduğunu belirten Özdağ, "Şimdi bizim oylarımızın yüzde 30'u AK Parti'den yüzde 30'u, yüzde 15'i Milliyetçi Hareket Partisi'nden, yüzde 17,5'i CHP'den, yüzde 7,5'i İYİ Parti'den gerisi de ilk kez oy kullananlardan geliyor." şeklinde konuştu.
Özdağ, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz bu noktada MHP'yi eleştirmiyoruz. Çünkü eleştirirsek ve tartışmaya girersek bize gelen oy akışı duracak. Bu da bizim stratejimiz. Neden eleştirelim?"