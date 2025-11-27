Ümit Özdağ Mersin'de Ziyaretlerde Bulundu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Gaziler Derneği ve Yarenlik Alanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Özdağ, Mersin Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Yeni Ömerli Mahallesi'ndeki Yarenlik Alanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi ve esnafla sohbet etti.
Özdağ, temaslarını Atatürkçü Düşünce Derneği Tarsus Şubesi'ni ziyaret ederek sonlandırdı.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Politika