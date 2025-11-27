Haberler

Ümit Özdağ Mersin'de Ziyaretlerde Bulundu

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Gaziler Derneği ve Yarenlik Alanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Özdağ, Mersin Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Yeni Ömerli Mahallesi'ndeki Yarenlik Alanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi ve esnafla sohbet etti.

Özdağ, temaslarını Atatürkçü Düşünce Derneği Tarsus Şubesi'ni ziyaret ederek sonlandırdı.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Politika
