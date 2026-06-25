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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'de 3 günlük program kapsamında parti üyelerine rozet taktı, esnaf ziyareti yaptı ve Atatürkçü Düşünce Derneği ile Dadaloğlu Derneği'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kentteki programları kapsamında ilk olarak Zafer Partisi İl Başkanlığı'na gelen Özdağ, partiye üye olan 11 kişiye rozet taktı.

Özdağ, yaptığı açıklamada, partisinin Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kayseri'de de yeni teşkilat yapısıyla yükselişini sürdürdüğünü söyledi.

Kayseri'ye 3 günlük program için geldiklerini belirten Özdağ, "Biz de bu yoğun çabalara ve yükselişe destek vermek için genel merkezden geniş bir heyetle 3 gün Kayseri'de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sivil toplum örgütleriyle ve vatandaşlarla bir araya geleceğiz. Cumartesi günü de 'Atatürk'ün Kızları Buluşuyor' toplantısında İç Anadolu'nun çeşitli kentlerinden gelen kadın arkadaşlarımızla toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıya tüm Kayserili kadınları davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özdağ, daha sonra İstasyon Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Tarihi Kapalı Çarşı ve Vatan Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şubesi'ni ziyaret eden Özdağ, dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Dadaloğlu Eğitim, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine de ziyarette bulunan Özdağ, Dernek Başkanı Galip Bitigen ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Kaynak: AA / Murat Asil
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