Ümit Özdağ, İzmir Ödemiş'teki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

Ümit Özdağ, İzmir Ödemiş'teki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve taleplerini dinledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

Ödemiş ilçesine bağlı Üzümlü, Suçıktı, Tosunlar ve Karadoğan Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden Özdağ, talepleri dinledi.

Daha sonra Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'ı makamında ziyaret eden Özdağ, partisinin Ödemiş İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Özdağ'a ziyaretlerinde Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Politika
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