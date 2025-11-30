Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarında intihal! Yanıt gecikmedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan birinde intihal yaptığı ortaya çıktı.

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımı alıntılayan Cumhuriyet Gazetesi yazar Mehmet Ali Güller, paylaşımdaki ifadelerin kendi yazısından alındığı belirtti. Güller, "Ümit Bey, paylaştığınız üç paragraf da benim Cumhuriyet'teki dünkü yazımdan. Bilginize ve dikkatinize" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN YANIT

Güller paylaşımına Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Özdağ, "Doğrudur, Mehmet bey. Bu sabah bir avukat arkadaşım kendi özgün çalışması olduğunu düşündürecek şekilde değerlendirmem için yolladı. Doğru bir fikir olduğu için paylaştım. Sonra bir derleme olduğunu ifade etti ancaksizden de alıntı yaptığını ifade etmedi. Sizin yazınızı okumadım ancak doğru bir görüş olduğu için kaldırmamayı tercih ettim. Özetle elimize sağlık" ifadelerini kullandı.