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Ümit Özdağ'ın oy kullanma için önerdiği yaş akıllara durgunluk verdi: Tek başına iktidar oluruz

Politika Haberleri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oy kullanma yaşının 12'ye indirilmesi durumunda tek başına iktidara geleceklerini iddia etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oy kullanma yaşı hakkında ilginç bir öneride bulundu. Özdağ, "12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup 'seni seviyoruz' diyorlar dedi.

"TEK BAŞINA İKTİDARA GELİRİZ"

Gençlerin anne ve babalarına Zafer Partisi'ni anlattığını söyleyen Özdağ, "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ancak Özdağ'ın bu önerisi sosyal medyada beklendiği gibi karşılanmadı. Sosyal medya kullanıcıları "Anaokuluna da insin" diyerek Özdağ'ı eleştirdi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Politika

Zafer Partisi Ümit Özdağ Politika Güncel Haberler

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