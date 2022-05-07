Ümit Özdağ'ın Bakan Soylu'ya öfkesi dinmiyor! Yine meydan okudu: Konum atarım, ne zaman nerede istersen

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki sözlerinin yankıları sürüyor. Soylu, Özdağ için "Hayvandan aşağı biridir" demiş, Özdağ da bu ifadelere İçişleri Bakanlığı'nın önüne giderek tepki göstermişti. Özdağ,Soylu'ya "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İç İşleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek" ifadeleriyle seslenmişti.

SOYLU: BİZ DE ORTA ASYA'DAN GELDİK

Ümit Özdağ, Bakan Soylu'ya bu sefer de "Biz de Orta Asya'dan geldik" sözleri üzerinden eleştiride bulundu. Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Kim nereden geldi? Ta Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış. Kim neyin istilasını yapacak ya biz PKK'ya istila yaptırmadık. PYD yapmaya çalıştı yapamadı. Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları yapmaya çalıştı yapamadı. Belediye Başkanlarının terörist olarak işe aldıkları yapmaya çalıştı, yapamadı. Kime istila ettireceğiz bu memleketi" dedi.

ÖZDAĞ: İSTERSEN KONUM ATARIM, NE ZAMAN İSTERSEN

Soylu'ya yönelik öfkesi bir türlü dinmeyen Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Evet, Süleyman haklı. Biz Türkler Orta Asya'dan geldik. Ama sığınmacı olarak değil, fatih olarak. Ama Süleyman konusunda emin değilim. Çepni boyundan olsaydı dün bakanlıkta saklanmazdı. Herhalde burada bulduklarımızdan. Aksini ispatlamak istersen konum atarım. Ne zaman nerede istersen."