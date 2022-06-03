Ümit Özdağ'dan Beyazıt Öztürk paylaşımı! Gerçeği öğrenince apar topar kaldırdı - Haberler

Türkiye gündeminin en önemli gündem maddelerinden biri olan sığınmacılar konusundaki sert söylemleriyle bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, akşam saatlerinde Beyazıt Öztürk'e ait olduğunu düşündüğü bir paylaşımı alıntıladı. Ancak hesabın sahte olduğunu anlamasının ardından Özdağ, attığı tweeti saniyeler içinde sildi.

HESAP SAHTE ÇIKTI

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ün isminin kullanıldığı hesabın paylaşımında "Son dönemde ülkemizde yaşanan sessiz istilaya sessiz kalmak istemedim. Yurdumuzun istikameti Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ters düşmektedir. İsteğim, aydın kişilerin artık konuşmaya başlamasıdır. Bugün susarsanız, yarın konuşacak bir vatanınız olmayacak. Artık ben de buradayım." ifadeleri kullanıldı.

APAR TOPAR PAYLAŞIMI KALDIRDI

Ümit Özdağ ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Tebrik ederim Beyazıt Öztürk. Ömrünü Türk halkının güvenliğini sağlamak için geçiren rahmetli babanın ruhu şad oldu" dedi. Ancak olayın aslının anlaşılmasının ardından Özdağ, söz konusu paylaşımını silmek zorunda kaldı.