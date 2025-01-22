Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadesinin ardından gece saatlerinde nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

ÖZDAĞ GECE YARISI MESAJ YOLLADI

Cezaevinden avukatı aracılığıyla Zafer Partili kurmaylarına kritik bir mesaj ileten Özdağ'ın ifadeleri partililer tarafından gece saatlerinde bir basın açıklamasıyla duyuruldu.

"15 POLİS YEMEK YEDİĞİM LOKANTAYA BASKIN YAPTI"

Özdağ'ın mesajı şu şekilde "Erdoğan'a hakaret ettiğim iddiasıyla Ankara'da 15 polisin yemek yediğim lokantaya yapmış olduğu baskınla gözaltına alındım. Geceyi Vatan Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru arkadaşların bütün iyi niyetli çalışmalarına rağmen 30 santim genişliğinde, 2 metre uzunluğunda bir tahta parçası üzerinde geçirdim.

"ÖCALAN DÜN GECE DAHA RAHAT BİR YATAKTA YATMIŞTIR"

Eminim İmralı'da Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır. Bugün saat 12.00'ye kadar Vatan'da kaldım. Beni Erdoğan'a hakaretten tutuklayamayacaklarını bildiklerinden 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan tutukladılar."