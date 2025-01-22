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Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

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Tutuklanarak cezaevine gönderilen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ gece yarısı yeni bir mesajını partililerle buluşturdu. Cezaevi önünde kurmayları tarafından okunulan mesajda Özdağ "Dün geceyi 30 santim genişliğinde, 2 metre uzunluğunda bir tahta parçası üzerinde geçirdim. Eminim bebek katili Öcalan, dün gece İmralı'da daha rahat bir yatakta yatmıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadesinin ardından gece saatlerinde nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

ÖZDAĞ GECE YARISI MESAJ YOLLADI

Cezaevinden avukatı aracılığıyla Zafer Partili kurmaylarına kritik bir mesaj ileten Özdağ'ın ifadeleri partililer tarafından gece saatlerinde bir basın açıklamasıyla duyuruldu.

"15 POLİS YEMEK YEDİĞİM LOKANTAYA BASKIN YAPTI"

Özdağ'ın mesajı şu şekilde "Erdoğan'a hakaret ettiğim iddiasıyla Ankara'da 15 polisin yemek yediğim lokantaya yapmış olduğu baskınla gözaltına alındım. Geceyi Vatan Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru arkadaşların bütün iyi niyetli çalışmalarına rağmen 30 santim genişliğinde, 2 metre uzunluğunda bir tahta parçası üzerinde geçirdim.

"ÖCALAN DÜN GECE DAHA RAHAT BİR YATAKTA YATMIŞTIR"

Eminim İmralı'da Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır. Bugün saat 12.00'ye kadar Vatan'da kaldım. Beni Erdoğan'a hakaretten tutuklayamayacaklarını bildiklerinden 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan tutukladılar."

Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıDoğrucu Davut Davut:

Devlet büyüklerine saygısızlık yapıp, sonra da demogoji yapmayacaksın. Konu öcalan değil. Manüpülasyonla milleti gaza getirmeye çalışıyor. Konu senin edepsizliğin ümidözdag.

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Haber Yorumlarısuat kılıç:

yalancı ne olsun

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Ümit Özdağ Devlet Çok büyük Devletin ayarları ile oynamak kimsenin haddine değildir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne en ufak faydanın olduğunu sanmıyorum. Biraz dinlenmek sana iyi gelecek. yaşasın Devlet Bahçeli MHP çatısı altında bütün ülkücülerin bir araya gelmesi lazım

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Haber YorumlarıHakan Karabulut:

Muhebbet isteriz

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

şıracının şahidi bozacı derler. dün ümit özdağa ilk destek hollandalı faşist türk ve müslüman düşmanı Wildersten geldi. sonra da meşhur kominist ve pkk güzellemesi yapılan tele1 de yorum yapan Emre Kongardan geldi. fazla söze gerek var mı ümit özdağ için demeogoji ile saf gençleri kandırmaya çalışıyor sadece

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Haber YorumlarıAlkop Sanayi Sitesi:

Ne mutlu türküm diyen içeri öcalan dışarı mı olacak ? diyeceklerim bu kadar..

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Haber YorumlarıMGk:

Üç tane ergeni kandırıp caka satmayacaksın Ümit efendi böyle sap gibi ortada kalırsın

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Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

Yorumlara bakınca ülkede ne çok Türk düşmanj var anlıyorum

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

İkinci ihanet sürecine sessiz kalmamaktı suçu, susturamıyorsan sindir politikası. Tüm şehit, gazilerin ve Türk milletinin âhı üzerinizde olsun

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıSirvan:

Ha sitirrrrrrrrr

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme29
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