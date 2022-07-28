Ümit Özdağ'dan tepki çekecek çıkış: Zafer Partisi'ne oy vermeyeceklerse annenizi babanızı seçim günü eve kilitleyin

Özellikle mültecilerle ilgili yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bu kez gençlere yaptığı çağrıyla adından söz ettireceğe benziyor.

"ZAFER PARTİSİ'NE OY VERMEZLERSE EVE KİLİTLEYİN"

Kilis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdağ, "Bu ülkede 10 milyonu aşan sığınmacı var. Sığınmacıları yollayacak 1 tek parti var. O da Zafer Partisi. Türk gençliğinin büyük bir desteği var. Benle fotoğraf çektirmeye geliyorlar nereye gitsem. Ben de onlara şöyle söylüyorum, annenizi ve babanızı da Zafer Partisine oy vermeye ikna edin, ikna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin. Oy kullanmasınlar" ifadelerini kullandı.

"GAZİNO" İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

Ümit Özdağ, dün de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Gaziantep'te bir gazinonun önüne giderek buradan bir video paylaşan Özdağ, bu gazinonun Suriyelilere ait olduğunu ve Türklerin buraya girmesinin yasak olduğunu öne sürdü. Ancak Özdağ'ın önünde video çektiği gazinonun sahibinin Türk olduğu ve Türk vatandaşlarının da buraya giremediği iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Özdağ, apar topar paylaşımını silmek zorunda kaldı.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Öte yandan Ümit Özdağ paylaştığı tweeti sildikten sonra konu ile ilgili herhangi bir güncel açıklamada bulunmadı. Olaya birçok sosyal medya kullanıcısı ise tepki gösterdi.