Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı yanıt: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz - Haberler

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Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı yanıt: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz

Haberler.com - Mesut Şahin - Politika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Soros' suçlamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın George Soros'la çekilen fotoğrafını paylaşan Özdağ, "Soylu, Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros'tan değil, Toros'tan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi." dedi.

TGRT Haber canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacılarla ilgili hükümete yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ve yapımcısı gözaltına alınıp serbest bırakılan 'Sessiz İstila' filmine ilişkin de konuşan Soylu, sert ifadeler kullandı.

Soylu, "Sessiz İstila bir edepsizliktir. Bir yalandır ve bunu ortaya koyup bunu sosyal medya üzerinden toplumu tahrik eden ve direkt hükümeti hedef alan saldırı ile karşı karşıyayız. Bot hesaplar ile kamuoyu oluşturmaya çalışılıyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için ağır ifadeler kullanan Soylu, "Ümit Özdağ bu filmi nasıl finanse etmiş. Bu Soros taktiğidir. Bu vatandaşımızı korkutmaya yönelik bir süreci tetiklemeye çalıştılar. Bunların insanlık ile alakası yok. Bunlar için İslam'ın güzel sözleri var. Hayvandan aşağıdır. Böyle tipler. Evet bir problem var. 4 milyon sığınmacı var Türkiye'de. Dünyada en çok sığınmacı olan ülkeyiz. Ama yalan üzerinden değerlendirerek insanları birbirine kırdırıyorlar. Siz insan değilsiniz. Siz insanlık sıfatından çıkmışsınız. Lübnan'da çekilen görüntüler Türkiye'de çekilmiş gibi gösterildi." şeklinde konuştu.

Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı yanıt

Soylu'nun 'Soros' suçlamasına Ümit Özdağ'dan ise yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, George Soros'la çekilen fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına bir de not düşen Özdağ, "Soylu, Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros'tan değil, Toros'tan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi." ifadelerini kullandı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Politika

Süleyman Soylu, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Ayhan KURT:

2010 lardaki süleyman soylu 2022 lerde nereden nereye

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