Ümit Özdağ'dan ortalığı karıştıracak iddia: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki gerilim bitmiyor. Özdağ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bugün Bakan Soylu ile telefonda küfürleştiklerini iddia etti. Hatırlanacağı üzere Özdağ, mayıs ayında Bakan Soylu ile bir tartışma yaşamış ve olay sonrasında İçişleri Bakanlığı'na yürümüştü.