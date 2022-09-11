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Ümit Özdağ'dan ortalığı karıştıracak iddia: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik

Politika Haberleri

Ümit Özdağ'dan ortalığı karıştıracak iddia: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki gerilim bitmiyor. Özdağ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bugün Bakan Soylu ile telefonda küfürleştiklerini iddia etti. Hatırlanacağı üzere Özdağ, mayıs ayında Bakan Soylu ile bir tartışma yaşamış ve olay sonrasında İçişleri Bakanlığı'na yürümüştü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla küfürleştiklerini öne sürdü. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"YERİ VE ZAMANI SEN BELİRLE"

"Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı."

Ümit Özdağ'dan ortalığı karıştıracak iddia: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik

BAKANLIĞA YÜRÜMÜŞTÜ

Geçen mayıs ayında kendisine "Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okuyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı önüne yürümüştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Zafer Partisi Sosyal Medya Ümit Özdağ Politika Güncel Haberler

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