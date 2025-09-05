Ümit Özdağ'dan Diyarbakır Baro Başkanı'na Suç Duyurusu

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Abdulkadir Güleç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katıldıktan sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Abdulkadir Güleç hakkında Ankara Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Özdağ, TBMM'de kurulan komisyonda farklı kişilerin ve kuruluşların davet edilerek görüşlerinin alındığını, kayda alındığını, bunlardan birisinin Diyarbakır Baro Başkanı olduğunu söyledi. Özdağ, Diyarbakır Baro Başkanının daha sonra bir yayın organında açıklamalarda bulunduğunu söyleyerek, " Türkiye'nin hiçbir bölgesi Kürdistan değil. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde Kürdistan'dan bahsetmek, Türkiye'nin belirli barolarını bir başka ülkenin barosu gibi göstermek aslında karşı karşıya olduğumuz zihniyetin amacının ne olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu zihniyet; bölücü, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletine düşman olan bir zihniyettir. Bu açıklama suçtur. Zafer Partisi olarak bu açıklamayla ilgili olarak bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra da bu tür, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan bütün eylem ve açıklamalarla ilgili Zafer Partisi olarak siyasi açıklamaların ve cevapların dışında hukuki anlamda da gereken adımları atacağız" dedi.