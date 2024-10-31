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Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri: Tapeleri görene kadar bekleyin

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili yaptığı paylaşımda "Ahmet Özer'in DEM'li olduğunu, DEM'in şahin kanadına mensup olduğunu bile bile aday gösterildiğini sokaktaki çocuklar bile biliyor. Şimdi dost tavsiyesi dosyanın içindekileri, tapeleri görene kadar bekleyin" dedi.

İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde gözaltına alınarak adliyeye getirildi. Ahmet Özer, Savcılık ifadesinin ardından 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Özer daha sonra çıkarıldığı mahkemece "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

"TAPELERİ GÖRENE KADAR BEKLEYİN"

Olayın yankıları sürerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özdağ sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda " Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması ile ilgili olarak şaşırmış görünen çevrelerin neden şaşırdığını anlamak mümkün değil. Ahmet Özer'in DEM'li olduğunu, DEM'in şahin kanadına mensup olduğunu bile bile aday gösterildiğini sokaktaki çocuklar bile biliyor. Şimdi dost tavsiyesi dosyanın içindekileri, tapeleri görene kadar bekleyin" ifadelerine yer verdi.

31 MART ÖNCESİ UYARMIŞTI

Özdağ, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimler öncesinde de Ahmet Özer ile ilgili "CHP Esenyurt belediye başkan adayı Ahmet Özer Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizi terörist Öcalan'ın fikirleri doğrultusunda yıkmayı hedefleyen bir kişidir. Ahmet Özer'e verilecek her oy Atatürk'ün ruhunu incitecektir. Ahmet Özer'in belediye başkanı olması Kandil'i Esenyurt'a taşıyacaktır" demişti.

Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri: Tapeleri görene kadar bekleyin
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Politika

Esenyurt Belediye Başkanı Zafer Partisi Ahmet Özer Ümit Özdağ Esenyurt Politika Güncel

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Yorumlar (20)

SMMM:

Ümit ÖZDAĞ feraset sahibi bir siyasetçidir.Öngürüleri çok kuvvetlidir.Doğruya doğru ,yanlışa yanış der.Adam gibi adamdır.Gerçek milliyetçi ,gerçek cumhuriyetçi, gerçek ATatürkçü O'dur.Ne CHP NE AKP TEK ÇARE ZAFER.

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Sadık:

İşte Chpnin düştügü durum, Pkklıları belediye başkanı yaptılar ,DEMe olan borçlarını ödüyorlar.

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HiE :

Sırf birileri seçilmesin diye sana oy vermeyip yanlış yapan ihanet içinde olan partiye oy verenler utanır mı sanmam.

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44
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Volkan Cetin:

Aklı başından açıklama olmuş

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Arslan:

Ümit hocam sen daima haklısın. Bu ülkedeki makarnacilar özellikle anlamaz seni

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Kenn:

Bu tapeleri ümit Özdağmı kayda aldı tapeler çıkıncaya kadar bekleyin diyor Vay tapeci seni tapeci Ümit

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bekir yapici:

iyide bu adam yillardir takipteymis zaten suclamalarda gecmise ait peki 5-10 yil ne beklendi, ayrica madem takipte ve suc islemis niye yargilanmiyorda secime girmesi icin temiz kagidi veriliyor halk olarak bunu sormak hakkimiz degilmi, ne olursa olsun halkin büyük bir bölümü zamanlamasi cok manidar arkasinda baska planlarmi var diye düsünüyor

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Mengele:

Ümi bey dogru söylemis chp susmasi gerek bakslim ne cikacak bekleyin yorum yspmayin X de yalan yanlis bir paylasim yapmayin mahkemenin sonucunu bekleyin

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Baba Yabgu:

Ümit hoca bir sen kaldın güvendiğimiz alayı fason bunların

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mehmet vezir can:

özer bey bak ne diyorlar..hani senin adamın temiz kağıdı vardı..nasıl bişey o temiz kağıdı

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