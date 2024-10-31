Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri: Tapeleri görene kadar bekleyin

İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde gözaltına alınarak adliyeye getirildi. Ahmet Özer, Savcılık ifadesinin ardından 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Özer daha sonra çıkarıldığı mahkemece "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

"TAPELERİ GÖRENE KADAR BEKLEYİN"

Olayın yankıları sürerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özdağ sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda " Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması ile ilgili olarak şaşırmış görünen çevrelerin neden şaşırdığını anlamak mümkün değil. Ahmet Özer'in DEM'li olduğunu, DEM'in şahin kanadına mensup olduğunu bile bile aday gösterildiğini sokaktaki çocuklar bile biliyor. Şimdi dost tavsiyesi dosyanın içindekileri, tapeleri görene kadar bekleyin" ifadelerine yer verdi.

31 MART ÖNCESİ UYARMIŞTI

Özdağ, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimler öncesinde de Ahmet Özer ile ilgili "CHP Esenyurt belediye başkan adayı Ahmet Özer Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizi terörist Öcalan'ın fikirleri doğrultusunda yıkmayı hedefleyen bir kişidir. Ahmet Özer'e verilecek her oy Atatürk'ün ruhunu incitecektir. Ahmet Özer'in belediye başkanı olması Kandil'i Esenyurt'a taşıyacaktır" demişti.