Ümit Özdağ'dan Bahçeli ve Yapıcıoğlu'na tepki: Türk milliyetçiliğine ihanetin fotoğrafı olarak tarihe geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yan yana görüntülenmesi Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tepkisini çekti. Kareyi paylaşan Özdağ, "MHP ve HÜDA-PAR genel başkanları Diyarbakır'da Erdoğan için oy istiyorlar. Bu fotoğraf Türk siyasetine Türk milliyetçiliğine ihanetin fotoğrafı olarak geçecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün deprem konutları temel atma töreni ve Merkez Camii'nin açılışı gibi bir dizi etkinlik için Diyarbakır'daydı. Erdoğan'a bu etkinlikte ittifak ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu da eşlik etti.

"İHANETİN FOTOĞRAFI"

Törenden çekilen bir kare ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tepkisini çekti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özdağ, "MHP ve HÜDA-PAR genel başkanları Diyarbakır'da Erdoğan için oy istiyorlar. Bu fotoğraf Türk siyasetine Türk milliyetçiliğine ihanetin fotoğrafı olarak geçecek." ifadelerini kullandı.