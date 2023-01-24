Bahçeli'nin Sinan Ateş sorusuna tepkisi Özdağ'ı çileden çıkardı: Bir bildiğim vardı elbet
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir gazetecinin eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yönelttiği soruya "İşine bak, hadi" diyerek karşılık vermesi gündeme bomba gibi düştü. O anlara ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısının çıkışında soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine Sinan Ateş sorusu soran gazeteciyi " Hadi işine bak, hadi işine bak" diyerek azarladı.
"BİR BİLDİĞİM VARDI ELBET"
Gündeme bomba gibi düşen bu görüntülere ilk tepki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Bahçeli ile gazeteci arasında geçen diyaloğun yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, "Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet" ifadelerine yer verdi.
İşte Özdağ'ın o paylaşımı;