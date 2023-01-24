Bahçeli'nin Sinan Ateş sorusuna tepkisi Özdağ'ı çileden çıkardı: Bir bildiğim vardı elbet

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir gazetecinin eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yönelttiği soruya "İşine bak, hadi" diyerek karşılık vermesi gündeme bomba gibi düştü. O anlara ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet" şeklinde bir paylaşım yaptı.