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Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

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Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından gözaltına alınan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ için sert sözler sarf etti. Yıldırım "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettikleri gibi, bu şahıs tam anlamıyla istihbarat fosilidir. Unutma, kurdun yuvasına giren çakalın akıbeti parçalanmaktır" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

"BU ŞAHIS İSTİHBARAT FOSİLİDİR"

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yıldırım, sosyal medya hesabından tehdit içerikli yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı; " Ümit Özdağ, iftiralarıyla Türk milletine, Ülkücü Hareket'e ve Ülkü Ocaklarına saldıran fitne tüccarıdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettikleri gibi, bu şahıs tam anlamıyla bir "istihbarat fosili"dir.

"KİRLİ ÇIKARLARI UĞRUNA FİTNE YAYMAKTADIR"

Türk milliyetçiliğine zarar vermek için sahneye çıkan bu şahsiyet yoksunu, kirli çıkarları uğruna fitne yaymaktadır. Ancak Ülkücü Hareket, Ümit Özdağ gibi şahsiyet yoksunlarına asla geçit vermez! Hastalıklı yalanlarının hiçbir karşılığı yoktur. Ancak kendi gençlik kolları başkanının hesabından paylaşılan mesajlar, Bozkurt'un pençesi kadar gerçektir. İhanetini ve çirkin yüzünü saklamaya çalışan Ümit Özdağ, Türk milletinin vicdanında çoktan mahkûm edilmiştir.

"ÇAKALIN AKIBETİ PARÇALANMAKTADIR"

Ümit Özdağ gibi ahlaksızlar, Türk milletine ihanet edenlerin tarih boyunca yaşadığı hüsranı yaşayacaktır. Milletimiz seni yalnızca ahlaksızlıklar içinde çırpınan bir müfteri olarak hatırlayacaktır. Türk milliyetçileri, liderine sadık ve güçlü iradeye sahip neferlerle bu kutlu mücadeleyi sürdürüyor. Sen ise tarihin çöplüğünde rezil olmuş bir zavallı olarak anılacaksın. Unutma, kurdun yuvasına giren çakalın akıbeti parçalanmaktır!"

Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına Hakaret Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Türk milletine sizden çok zarar veren oldu mu? Siz gidin İmralı için kırmızı halı hazırlayın, Ümit Başkan size birkaç boy büyük gelir

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Haber YorumlarıHaydar senkal:

Kurda bak hahaha . Biji kurt oldular bu hala ne anlatıyor

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Yorum Beğenme72
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Haber YorumlarıSMMM:

ÜMİT ÖZDAĞ GERÇEKLERİ SÖYLEYİNCE ZORUNUZA GİTTİ TABİ 50.000 ŞEHİT VERDİK MÜCADELE ETTİK PKK BİTME NOKTASINA GELDİ APOYA ÖZGÜRLÜK ÖYLE Mİ ?

Yorum Beğen279
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Haber YorumlarıHakan Acar:

Ancak satılmış bir kurdun söyleyebileceği sözleri söylemiş. Aslına ihanet eden, ona saldıran, bir parça ekmek için bunları yapan hayvan bizim şimdi köpek dediğimiz hayvandır. Aslı kurttur ama şimdi köpektir.

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Haber YorumlarıZülfikar:

ülkü ocakları başkanı ve bahçeli apo ne zaman çıkıyor... ???

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Haber Yorumlarıtaner ipek:

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ehuehue ismini anarken tören düzenlemiyorsan kendini bir ülkücü olarak tanımlama ahshsahah

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Haber YorumlarıZülfikar:

kurt olmuş tilki

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Haber Yorumlarıosman kara:

Kurt kim bahçelimi : ))

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Apoyu meclise çıkararacak olanlarvatan aşığı Ümit Özdaği tehdit etmiş

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Herşeyin hayırlısı

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