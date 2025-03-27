Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 22 Ocak'ta "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulmuştu.

Tutuklu bulunan Özdağ'ı cezaevinde ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Özdağ'ın Ramazan Bayramı sonrasında açlık grevine başlayacağını duyurdu.

"ÜMİT HOCAM İLE GÖRÜŞMEM BENİ ÜZDÜ"

Özdağ'ın mesajlarını ileten Sarıgül şöyle konuştu:

"Ümit Hocam ile görüşmem beni alabildiğine üzdü. Ümit Hocam ile görüşmem beni alabildiğine sıkıntıya soktu. Ümit Hocam'la 3 hafta önce geldiğim zaman Ümit Hocam daha moralliydi ama Ümit Hocam diyor ki:

"65 GÜN OLDU İDDİANAMEM NEDEN HAZIR DEĞİL?"

"65 gün oldu. Benim iddianamem niye hazır değil? Ben niye buradayım? Ben burada olduğumu keşke bilsem. Benim suç güçlü bir suç şüphesi, böyle bir cezanın hukukta yatırı yok. Ben artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren Artık kantinden yemek yemeyeceğim. Bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim. Kendi imkânlarımla orucumu tutacağım. Ama bu böyle giderse bayramdan sonra diyor, ben artık açlık grevine başlayacağım, tahammül edemiyorum artık. Yasaları vücudumla protesto edeceğim. Yasaları beynimle çözemiyorum.

"AÇIK GREVİNE BAŞLAYACAĞIM"

Benim burada bulunmamam lazım. Sizin beni bu cezaevine ziyarete gelmemeniz lazım. Ben bunun için bir şey yapmadım. Benim özgür olmam lazım. Beni niçin siz ziyarete geliyorsunuz? "Ben hangi suçu işledim ki beni ziyarete geliyorsunuz? Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Görüş ve düşüncelerimizi ben söylemeyeceksem kim söyleyecek? Bayramdan sonra ben açlık grevine başlayacağım.

Moral vermeye çalıştım ama "Ben bu kadar adaletsizliğe artık tahammül edemiyorum. 65 gündür ben buradayım ve benim iddianamem niye hazır değil? Onun için ben tepkimi artık bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım."

ÖZDAĞ'IN KİLO VERDİĞİ GÖZLERDEN KAÇMAMIŞTI

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mart ayının başında annesi ve kız kardeşiyle fotoğrafını paylaşmıştı. O fotoğrafta Özdağ'ın oldukça kilo verdiği gözlerden kaçmamıştı.