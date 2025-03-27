Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

Skandal Türkiye sloganlarına Milli Savunma Bakanlığı kayıtsız kalamadı
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti

Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?

Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak

Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Cezaevi'nden tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Mustafa Sarıgül, Özdağ'ın bayramdan sonra açlık grevine başlayacağını duyurdu. Öte yandan Özdağ'ın son paylaşılan fotoğraflarında oldukça kilo verdiği gözlerden kaçmamıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 22 Ocak'ta "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulmuştu.

Tutuklu bulunan Özdağ'ı cezaevinde ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Özdağ'ın Ramazan Bayramı sonrasında açlık grevine başlayacağını duyurdu.

"ÜMİT HOCAM İLE GÖRÜŞMEM BENİ ÜZDÜ"

Özdağ'ın mesajlarını ileten Sarıgül şöyle konuştu:

"Ümit Hocam ile görüşmem beni alabildiğine üzdü. Ümit Hocam ile görüşmem beni alabildiğine sıkıntıya soktu. Ümit Hocam'la 3 hafta önce geldiğim zaman Ümit Hocam daha moralliydi ama Ümit Hocam diyor ki:

"65 GÜN OLDU İDDİANAMEM NEDEN HAZIR DEĞİL?"

"65 gün oldu. Benim iddianamem niye hazır değil? Ben niye buradayım? Ben burada olduğumu keşke bilsem. Benim suç güçlü bir suç şüphesi, böyle bir cezanın hukukta yatırı yok. Ben artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren Artık kantinden yemek yemeyeceğim. Bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim. Kendi imkânlarımla orucumu tutacağım. Ama bu böyle giderse bayramdan sonra diyor, ben artık açlık grevine başlayacağım, tahammül edemiyorum artık. Yasaları vücudumla protesto edeceğim. Yasaları beynimle çözemiyorum.

"AÇIK GREVİNE BAŞLAYACAĞIM"

Benim burada bulunmamam lazım. Sizin beni bu cezaevine ziyarete gelmemeniz lazım. Ben bunun için bir şey yapmadım. Benim özgür olmam lazım. Beni niçin siz ziyarete geliyorsunuz? "Ben hangi suçu işledim ki beni ziyarete geliyorsunuz? Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Görüş ve düşüncelerimizi ben söylemeyeceksem kim söyleyecek? Bayramdan sonra ben açlık grevine başlayacağım.

Moral vermeye çalıştım ama "Ben bu kadar adaletsizliğe artık tahammül edemiyorum. 65 gündür ben buradayım ve benim iddianamem niye hazır değil? Onun için ben tepkimi artık bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım."

ÖZDAĞ'IN KİLO VERDİĞİ GÖZLERDEN KAÇMAMIŞTI

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mart ayının başında annesi ve kız kardeşiyle fotoğrafını paylaşmıştı. O fotoğrafta Özdağ'ın oldukça kilo verdiği gözlerden kaçmamıştı.

Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSukru Gurbuz:

ne Açlık grevi! oruç tutta için temizlensin

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Elde kalmadı artık hiç bir bahane terörde biterse bunun adı bile anılmayacak, sorunu bu bence.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Siz Prof.sunuz, aclik grevi cehalete ait. VatanSever biri oldugunuz icin Yapmayin lutfen.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Boşuna uğraşma hocam. Bunlar bizim başımıza bela ettikleri FETÖ'nün yaptığı 15 Temmuzu lehine çevirmiş bir siyasi örgüt. Her olumsuzluktan mağduriyetler çıkaran ve arkasında müthiş havuz medyası varken ne yaparsanız yapın.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title