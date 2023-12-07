Ümit Dikbayır: İYİ Parti Beni Savunamadı

Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Bu partinin büyükleri benim yüzde yüz haklı olduğumu, bu iddialarını tamamen asılsız olduğunu bile bile maalesef beni savunamadılar" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildiğini hatırlatarak, ihraç edilme sebebi olarak da basın yoluyla partiyi yıpratma ve Sakarya mitingindeki malzemelerin parasının kendisinden istenmesinin gösterilmesi olduğunu söyledi. Dikbayır, kendisinin partiyi basın önünde yıprattığının iddia edildiğini hatırlatarak, "Aslında Ümit Dikbayır'ı İYİ Parti'den ihraç etmediler. İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler. Ben soruyorum hani ben genel başkanın ve ailesinin, özel kalem müdürünün ve eşinin banka hesaplarını inceletmiştim? Hani ben belediyelerle iş yapmıştım? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdim bu iddiaların devlet yoluyla araştırılması ve kamuoyuna açıklanması için. Yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe daha vereceğim. Özellikle bu taciz iddiasında bulunan vatandaş ve yalancı şahitlikte bulunan iki kişi için başsavcılığa şikayette bulunacak, sonuna kadar da götüreceğim. Bunlardan bir tanesi partinin MGK kurulunda avukattır. Kendisini hem Adalet Bakanlığı'na hem de Ankara Barosuna şikayet edeceğim" ifadelerini kullandı.

Dikbayır, partinin arkasında olup olmadığı sorusu üzerine, "Sen bu partinin kurucu kurucularındansın ya, orada bizim aynı camiadan geldiğimiz büyüklerimiz var. Koray Aydın var, Dervişoğlu var, Cihan ağabey var, diğer milletvekili arkadaşlarımız var. Bana diyorlar ki; 'Senin yüzde yüz haklı olduğunu bile bile seni savunamayanlar, bizi nasıl savunacak?' diyorlar. Bu partinin büyükleri benim yüzde yüz haklı olduğumu, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu bile bile maalesef beni savunamadılar" dedi.

"Partiden yeni istifalar olacak mı?" sorusu üzerine Dikbayır, "Rahatsızlık olduğunu söyleyebilirim. Yani sadece ittifaktan dolayı ya da seçim işbirliğinden dolayı değil, yaşanan son süreçlerde yapılan bu haksızlıklar, iftiralarda bulundular. Sıkıntı çok büyük. Şimdi bana Türkiye'nin dört bir yanından mesaj atıyorlar. Bir ay önceye kadar, 15 gün öncesine kadar üye yapmak için çalışan insanlar, bugün kendileri istifa ediyor. Şimdi bizim bu teşkilatlara bunu yapmaya hakkımız yoktu" şeklinde konuştu. - ANKARA