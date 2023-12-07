Üye Girişi
Haberler

Ümit Dikbayır: İYİ Parti Beni Savunamadı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Dikbayır, partinin büyüklerinin kendisini savunmadığını belirterek, adaleti, inancı ve cesareti ihraç ettiklerini söyledi.

Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Bu partinin büyükleri benim yüzde yüz haklı olduğumu, bu iddialarını tamamen asılsız olduğunu bile bile maalesef beni savunamadılar" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildiğini hatırlatarak, ihraç edilme sebebi olarak da basın yoluyla partiyi yıpratma ve Sakarya mitingindeki malzemelerin parasının kendisinden istenmesinin gösterilmesi olduğunu söyledi. Dikbayır, kendisinin partiyi basın önünde yıprattığının iddia edildiğini hatırlatarak, "Aslında Ümit Dikbayır'ı İYİ Parti'den ihraç etmediler. İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler. Ben soruyorum hani ben genel başkanın ve ailesinin, özel kalem müdürünün ve eşinin banka hesaplarını inceletmiştim? Hani ben belediyelerle iş yapmıştım? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdim bu iddiaların devlet yoluyla araştırılması ve kamuoyuna açıklanması için. Yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe daha vereceğim. Özellikle bu taciz iddiasında bulunan vatandaş ve yalancı şahitlikte bulunan iki kişi için başsavcılığa şikayette bulunacak, sonuna kadar da götüreceğim. Bunlardan bir tanesi partinin MGK kurulunda avukattır. Kendisini hem Adalet Bakanlığı'na hem de Ankara Barosuna şikayet edeceğim" ifadelerini kullandı.

Dikbayır, partinin arkasında olup olmadığı sorusu üzerine, "Sen bu partinin kurucu kurucularındansın ya, orada bizim aynı camiadan geldiğimiz büyüklerimiz var. Koray Aydın var, Dervişoğlu var, Cihan ağabey var, diğer milletvekili arkadaşlarımız var. Bana diyorlar ki; 'Senin yüzde yüz haklı olduğunu bile bile seni savunamayanlar, bizi nasıl savunacak?' diyorlar. Bu partinin büyükleri benim yüzde yüz haklı olduğumu, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu bile bile maalesef beni savunamadılar" dedi.

"Partiden yeni istifalar olacak mı?" sorusu üzerine Dikbayır, "Rahatsızlık olduğunu söyleyebilirim. Yani sadece ittifaktan dolayı ya da seçim işbirliğinden dolayı değil, yaşanan son süreçlerde yapılan bu haksızlıklar, iftiralarda bulundular. Sıkıntı çok büyük. Şimdi bana Türkiye'nin dört bir yanından mesaj atıyorlar. Bir ay önceye kadar, 15 gün öncesine kadar üye yapmak için çalışan insanlar, bugün kendileri istifa ediyor. Şimdi bizim bu teşkilatlara bunu yapmaya hakkımız yoktu" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ümit Dikbayır Milletvekili İYİ Parti Sakarya Basın Toplantısı Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle! Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti? Beşiktaş'ta sakat futbolcular! Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak? Kendi Düşen Ağlamaz 23.bölüm CANLI İZLE! 7 Aralık Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Omar Colley'in sakatlık durumu! Masuaku Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Arthur Masuaku'nun sakatlık durumu! ERKON nedir, amacı nedir? ERKON'un hizmetleri neler? Rashica Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Milot Rashica'nın sakatlık durumu! Rosier Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Rosier'in sakatlık durumu! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Güngör Orbak kimdir? Güngör Orbak kaç yaşında, nereli? Güngör Orbak biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title