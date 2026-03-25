IUSY Başkanı Silivri'de CHP Gençlik'le Buluştu

Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği (IUSY) Başkanı Hend Mgaieth, Silivri'de CHP Gençlik Kolları üyelerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

IUSY Başkanı Mgaieth ve beraberindekiler, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davanın görüldüğü Silivri'de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki alanda CHP Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Buluşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, bu hafta İstanbul'da 150 ülkeden 250 sosyal demokrat genç temsilcisinin katılımıyla IUSY Kongresi'ni gerçekleştireceklerini söyledi.

Mgaieth ve yönetim kuruluyla birlikte Silivri'de olduklarını belirten Aydın, "Dünyada sınırların tartışıldığı, şehirlerin bombalandığı, çocukların katledildiği bir dönemden, bir kaostan geçiyoruz ve büyük bir belirsizlik içerisindeyiz. Ama bizler dünyanın her yerinden gelen sosyal demokrat gençlerle birlikte dayanışmamızı sürdürüyoruz. Bizler bugün geleceğimiz için bir aradayız. Dünyanın tüm demokratları birbirine güç verdiğinde bu kaosu aşabileceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde gençlerin büyük desteğini aldığını dile getirerek, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali ve tutuklanma sürecine değindi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde soluksuz bir şekilde mücadeleye devam ettiklerini söyleyen Aydın, "Bir yıldır Türkiye'de Türk gençliği, milyonlar büyük bir demokrasi mücadelesi veriyor. Çünkü bizler haklıyız, bizler güçlüyüz, bizler kendi kaderimizi kendimiz yazma konusunda kararlıyız. Dünyanın, özellikle de gençlerin hem kendi ülkelerinde hem de dünyada barışa ve demokrasiye ihtiyacı var. Ama barış sadece iyi niyet temennileriyle yazılamaz, tesis edilemez. Kalıcı barışın ön koşulu tam ve eksiksiz bir demokrasiden geçer. Barışın teminatı olan uluslararası hukuksa sadece hukuk devletleri eliyle inşa edilebilir. Bu nedenle tüm ülkelerin belirli hukuk kurallarıyla tesis edilmesi, yönetilmesi hepimizin meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, IUSY'nin bugünkü dayanışmasının hukuka ve demokrasiye olan bağlılığı göstermek açısından çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Aydın'ın ardından IUSY Başkanı Mgaieth de dayanışma ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.