Uluslararası Kudüs Platformu'ndan, Meclis'te partilere ziyaret

ULUSLARARASI Kudüs Platformu üyeleri, TBMM'de parti gruplarını ziyaret etti.

Uluslararası Kudüs Platformu'nun Filistin, Türkiye, Yemen, Kuveyt ve Cezayir'i temsil eden milletvekillerinden oluşan heyet, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından ortak açıklama yapıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "7 Ekim'de başlayan Gazze'ye saldılar bir ayı geçkin süredir devam ediyor. Oradaki vahşeti, zulmü AK Parti grubu olarak lanetliyoruz. Kısa zamanda bir ateşkesin sağlanması ve insani yardım koridorunun açılmasını temenni ediyoruz. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın, Mısır'la iş birliği içerisinde bir sahra hastanesi kurulması ve Gazze'den yaralılarımızın acil olarak tahliyesiyle beraber tedavilerinin yapılması açısından da bir ciddi çaba ve gayret gösteriliyor" dedi.

Kudüs Platformunda Türkiye'yi temsil eden İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Bizim Kudüs platformumuz Latin Amerika'dan, Asya'ya kadar parlamentolar içeresinde faaliyet gösteren Filistin dostluk başkanlarından oluşmaktadır. 100'ün üzerinde üyesi bulunmaktadır. Uluslararası bir platformdur. Ziyaretimizin amacı; Gazze'de bir aydan fazladır işlenen insanlık suçlarının bir an önce durdurulması. Bu suçu işleyen İsrail'e bu hesabın sorulması için gerekli adımların atılması. İnsani yardımlar başta olmak üzere Gazze'deki kardeşlerimize her türlü desteğin sunulması. Platformumuz ziyaretlerine devam ediyor. Türkiye'den batı ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her bir yerinde ziyaretlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Kudüs Platformu Başkanı ve Yemen Milletvekili Hamit Abdullah Al Ahmar da ateşkesin sağlanması ve orada yaşayan insanlara yardımın ulaşmasını amaçladıklarını söyleyerek, "Türkiye büyük bir ülke olduğu için beklenti de çok büyük. Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Bütün çabaları birleştirmeye çalışacağız bu soykırıma karşı. Türkiye büyük bir rol oynuyor" dedi.

Kudüs Platformu milletvekilleri ardından MHP, Saadet Partisi, HÜDA- PAR, Gelecek ve DEVA partilerini de ziyaret etti.