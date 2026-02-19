Haberler

Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk Gazze'ye asker gönderecek

Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı Jasper Jeffers, Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk'un Gazze'ye asker göndereceğini açıkladı. ISF, Gazze'nin Refah kentinde konuşlanarak polis eğitimi vermeye başlayacak.

Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı Jasper Jeffers, Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk Gazze'ye asker göndereceklerini belirterek, ISF'nin ilk olarak Refah'ta konuşlandırılacağını açıkladı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı yapıldı. Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı Jasper Jeffers, Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk'un Gazze'ye asker göndermeyi taahhüt ettiğini belirterek, "Bugün, ilk beş ülkenin ISF (Uluslararası İstikrar Gücü) için asker göndermeyi taahhüt ettiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum: Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk. Mısır ve Ürdün ise polis eğitimi için taahhütte bulundu" dedi.

Jeffers, ayrıca ISF'nin ilk olarak Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde konuşlanarak polis eğitimi vermeye başlayacağını ve kontrol alanının bölge bölge genişleyeceğini söyledi. Jeffers, uzun vadeli planın Gazze'ye 20 bin ISF askeri konuşlandırmak ve 12 bin polisi eğitmek olduğunu belirtti.

Gazze'de polis gücü için başvurular başladı

Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, ise bugün Gazze Şeridi'nde yeni geçici polis teşkilatına yönelik başvuruların başladığını belirterek, "Filistin polis gücü için işe alım sürecini başlattık ve ilk birkaç saat içinde, Gazze'de kurulacak yeni geçici Filistin polis gücüne katılmak için 2 bin kişi başvurdu" dedi. - WASHINGTON

