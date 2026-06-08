Tercan Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Kalkan atandı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Tercan İlçe Başkanlığı görevine Cihat Kalkan atandı.

Erzincan Ülkü Ocakları İl Başkanı Kadir Özger, Tercan İlçe Başkanlığı görevine getirilen Kalkan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Özger, görevini devreden Tuğrul Özergül'e de teşkilata sunduğu hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Yapılan görevlendirmenin Ülkü Ocakları camiasına ve Tercan'a hayırlı olmasını temenni eden Özger, ilçe teşkilatındaki çalışmaların birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüleceğini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı