Haberler

Tercan Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Kalkan atandı

Tercan Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Kalkan atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Ülkü Ocakları İl Başkanı Kadir Özger, Tercan İlçe Başkanlığı görevine atanan Cihat Kalkan'a başarılar diledi ve görev devri yapıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Tercan İlçe Başkanlığı görevine Cihat Kalkan atandı.

Erzincan Ülkü Ocakları İl Başkanı Kadir Özger, Tercan İlçe Başkanlığı görevine getirilen Kalkan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Özger, görevini devreden Tuğrul Özergül'e de teşkilata sunduğu hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Yapılan görevlendirmenin Ülkü Ocakları camiasına ve Tercan'a hayırlı olmasını temenni eden Özger, ilçe teşkilatındaki çalışmaların birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüleceğini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somali'de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi

Hepsi, lüks otelde ele geçirildi
Karşıyaka'ya başkan aranıyor

113 yıllık tarihi kulübe başkan adayı çıkmadı, kayyım atanacak
İstanbul'da yayaya çarpan sürücü, yaralıyı bırakıp arabasını kontrol etti

Her şeyden habersiz yürüyen yayaya çarptı, sonrası pes dedirtti
Isparta gül yağında hasat başladı: Kilogramı 12 bin avrodan alıcı buluyor

Sabahın ilk ışıklarıyla koşuyorlar, topladıklarını Euro ile satıyorlar
Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör!
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi

Sedat Peker'in en zor günü! Hastane odasından video paylaştılar