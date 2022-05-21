- Ülkeler ve uluslararası şirketler, Davos'u reklam alanına çevirdi

"Rus Savaş Suçları Evi" dikkat çekti

DAVOS - Dünya Ekonomik Forumuna katılım sağlayacak ülkeler, İsviçre'nin Davos kasabasında ofis kiralayarak tanıtım yapıyor. Ofislerden en dikkat çekeni Ukrayna merkezli bir vakfın projesi olan "Russian War Crimes House" (Rus Savaş Suçları Evi) oldu.

Dünyanın tanınmış iş insanları ve politikacılarını bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 22-26 Mayıs arasında İsviçre'nin Davos kasabasında yarından itibaren yeniden düzenlenecek. Forumu fırsat bilen ülkeler ve şirketler, Davos'taki dükkanları kiralayarak ülkelerini ve ürünlerini tanıtıyor. Hindistan'dan Ukrayna'ya, Endonezya'dan Yunanistan'a kadar çok sayıda ülke kasabada yer kiralayarak tanıtım yapıyor. Facebook, Google, Youtube, Palantir, Salesforce, IBM ve Intel gibi şirketler de özel alanlar oluşturarak yeni hizmetlerini WEF katılımcılarına sunuyor.

"Rus Savaş Suçları Evi" en dikkat çeken alan oldu

Adını Ukraynalı iş adamından alan Victor Pinchuk Vakfı, Rusya'nın davet edilmediği forumda Ukrayna'ya dikkat çekmek için farklı çalışmalar yürüttü. Vakıf, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ve Rus birliklerin işlediği iddia edilen savaş suçlarına tepki amacıyla Davos'ta "Russian War Crimes House" (Rus Savaş Suçları Evi) adıyla ofis açtı. 23 Mayıs Pazartesi günü ofiste Pinchuk Vakfı, PinchukArtCentre tarafından ve Devlet Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ukrayinska Pravda, Ukrayna Profesyonel Fotoğrafçılar Derneği ile ortaklaşa yürütülen çalışma doğrultusunda savaşın kurbanlarına dair sergi açılacağı belirtildi.

Vakıftan geçtiğimiz Perşembe günü yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte, Ukraynalıların demokrasiyi ve özgürlüklerini yalnızca fiziksel bir savaşta değil, aynı zamanda sosyal ve politik bir cephede de nasıl savunduklarını vurgulamak önemlidir" denildi.

Davos Zirvesi

Toplantılarda küresel salgın, Ukrayna savaşı, bölgesel ekonomik sorunlar, ilerlemeyi hızlandırmak, küresel zorluklarla mücadele, açlık ve kuraklık, küresel çatışmalar ve dünyada var olan sıkıntılara çözüm yolları bulmak için dünyanın farklı kıtalarından 50 devlet ve hükümet başkanı, büyük şirketlerin yöneticileri ve diğer alanlardan dahil olmak üzere 2 bin 500'den fazla katılımcı bir araya gelecek.