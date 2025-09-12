Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Tunceli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli Valiliğini ziyaret ederek, valilik bahçesine çam ağacı dikti ve il protokolüyle bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

Bazı programları dolayısıyla kente gelen Uraloğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ve il protokolünce Valilik binası girişinde karşılandı.

Kurum müdürleriyle tanışan Uraloğlu, ardından Valilik bahçesine çam ağacı dikti, can suyu verdi.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu'na, Aygöl tarafından yöreye özgü bal hediye edildi.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Aygöl ile görüşerek, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Politika
