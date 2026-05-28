Bakan Uraloğlu Akçaabat'ta bayramlaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bayramlaşma törenine katıldı.

Uraloğlu, Akçaabat Belediyesince Atatürk Parkı'nda organize edilen geleneksel bayramlaşma töreninde, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Bayram vesilesiyle memleketine geldiğini belirten Uraloğlu, Kurban Bayramı'nın teslimiyetin bir sembolü olduğunu söyledi.

Huzur ve mutlulukla daha nice bayramlara ulaşmayı dileyen Uraloğlu, "Ülkemiz genelinde huzurla geçirdiğimiz bir bayram var çok şükür. Allahutaala başta Gazze olmak üzere bütün mazlum coğrafyaların kurtuluşuna da Müslümanların kurtuluşuna da inşallah bu bayramı vesile kılsın." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in de konuşma yaptığı törende, vatandaşlara ikramda bulunuldu.