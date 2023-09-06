Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzon'da İncelemelerde Bulunacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8 Eylül Cuma günü Trabzon'da bazı incelemelerde ve ziyaretlerde bulunacak. Bakan Uraloğlu, Trabzon Valiliği'ni, Büyükşehir Belediyesi'ni ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8 Eylül Cuma günü bazı incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Trabzon'da olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarifeli uçak ile Ankara'dan Trabzon'a gidecek. 8 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacak olan Bakan Uraloğlu, Trabzon Valiliği'ni ziyaret edecek ve İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek. Ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni, Ortahisar Belediyesi'ni ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Uraloğlu daha sonra teşkilat mensupları ile bir araya gelecek. Hayrat, Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinde AK Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret edecek olan Bakan Uraloğlu esnaf ziyaretlerinde de bulunacak. Of-Çaykara Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacak olan Uraloğlu, gerçekleştirilecek olan brifing toplantısında projede gelinen son durum hakkında bilgi alacak. Uraloğlu, Trabzon programını AK Parti Of İlçe Başkanlığı ziyareti ile tamamlayacak. - ANKARA